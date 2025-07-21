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Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут

Банк Уралсиб выпустил клиенту банковскую гарантию для участия в госзакупках всего за 20 минут – от момента подачи заявки до размещения в реестре госзакупок. Выпуск проходил на специализированной платформе финансового маркетплейса ВБЦ. На скоринг и одобрение банком заявки ушло 3 минуты, еще 14 минут заняло оформление и выпуск банковской гарантии, включая ее оплату и размещение в реестре.

Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Наиболее востребованным продуктом Уралсиба сегодня является банковская экспресс-гарантия – онлайн-продукт, который позволяет клиентам в экспресс-режиме  получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит в автоматизированном режиме и с минимальным пакетом документов.

Уралсиб – один из ключевых игроков российского гарантийного рынка, банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ: доля 18% по всем видам гарантий и 27% – по гарантиям на участие в тендерах*.

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

* Рассчитано исходя из отчета Минфина РФ за 2024 год.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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