В Иркутской области культурный проект «Северный десант» посетили более 3 тысяч человек

Генеральным партнером традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК). В этом году мероприятия «Северного десанта» были посвящены 80-летию Великой Победы, Году Защитника Отечества, 25-летию ИНК, а также 250-летию Киренска и 60-летию Железногорска-Илимского.

Культурная акция прошла в Иркутске, Усть-Куте, на Ярактинском месторождении, Верхнемарково, Янтале, Ние, Звездном, на площадке Иркутского завода полимеров, Киренске, Казачинском, Железногорске-Илимском, Новой Игирме, Коршуновском, Качуге, Анге. Творческая экспедиция преодолела около 4 тыс. километров. Вход на все мероприятия был свободный.

Артисты театра и кино Сергей Апрельский, Ирина Горкунова, Алексей Аникин, Людмила Тукан выступали с концертами, устраивали творческие вечера, мастер-классы и благотворительные акции. Также состоялись кинопоказы патриотических фильмов, фотовыставка «Мобилография».

В рамках «Северного десанта» в Усть-Куте прошел фестиваль кино для детей «КиноХоровод. Наследники Победы» с участием 8 детских команд из 9 муниципалитетов Иркутской области. В течение недели под руководством профессионалов были организованы мастер-классы по актерскому мастерству и операторскому делу, а также сняты 14 короткометражных фильмов. Гран-при за лучшую работу – новеллу «Ну, охотник!» – завоевала команда из Усть-Кута.

ИНК активно поддерживает культурные мероприятия в регионах присутствия. В партнерстве с министерством культуры Иркутской области компания выступает генеральным спонсором международных фестивалей «Звезды на Байкале», «Байкальский талисман». Также при поддержке ИНК проходит Всероссийский молодежный джазовый фестиваль «Ангара Джаз».