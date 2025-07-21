Застройщики и металлурги первыми почувствуют эффект от снижения ставки Центробанка

Главная тема на этой неделе — заседание Центрального банка. Российские финансовые рынки ожидают снижения ключевой ставки. Вадим Зубов, эксперт БКС Мир Инвестиций, назвал компании различных секторов экономики, которые выиграют от возможного снижения ставки сильнее прочих.

— В июне регулятор неожиданно для многих снизил ставку сразу на один пункт. В этот раз шаг может составить уже два пункта, — комментирует ситуацию эксперт БКС. — Наш прогноз совпадает с рыночными ожиданиями. Ожидаем снижение ставки с текущего уровня 20% до 18%.

Такое решение положительно скажется на всём российском финансовом рынке. Как отметил эксперт, реакция рынков началась ещё в течение текущей недели.

— Мы наблюдали рост ряда компаний, например, ГМК Норникеля, благодаря ожиданию понижения ставки и росту цен на металлы. Компания привлекла внимание инвесторов и продемонстрировала существенный прирост стоимости акций. Другим примером является ЮГК, которая получила поддержку инвесторов после урегулирования корпоративного спора между акционерами.

Однако эксперты предупреждают, что несмотря на увеличивающийся оптимизм участников рынка, следует проявлять осторожность, поскольку быстрое падение надежд также возможно.

Какие акции получат наибольший выигрыш?

Во-первых, среди фаворитов — девелоперы, такие как ПИК и Эталон. Основной драйвер для застройщиков — рост спроса на жильё. При более низких процентных ставках по ипотеке процентные расходы компаний снизятся, как и расходы правительства на субсидии по льготным ипотечным программам. Это сделает ипотеку доступнее для более широкого круга населения.

Следующий сектор — банки. Для них снижение процентных ставок восстановит спрос на кредитование, в том числе на ипотеку, и снизит расходы на отчисление резервов по кредитам. Высвобождаемые средства смогут работать и приносить дополнительный доход банкам. Среди финансового сектора главные бенефициары снижения ставки — Совкомбанк и ВТБ.

В металлургическом секторе больше остальных могут выиграть Мичел и Русал, считает эксперт. Пока взгляд у моих коллег по этим бумагам негативный. У компаний высокая долговая нагрузка, поэтому они очень чувствительны к снижению ставки.

– Кроме того, низкая ставка может привести к ослаблению рубля, что позитивно для экспортеров.Совокупность снижения долговой нагрузки и роста доходов от валютной переоценки может подтолкнуть акции вверх, – резюмирует эксперт БКС.