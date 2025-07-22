Строительного кризиса в Иркутской области – нет

На начало лета 2025 года в Иркутской области продано лишь 65% строящегося жилья против 77% год назад, что ниже безопасного уровня в 70-80%. Однако генеральный директор ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева связывает это не с кризисом, а с ростом продаж готового жилья.

По данным Дом.РФ, на начало лета 2025 года в Иркутской области было распродано лишь 65% строящегося жилья – против 77% годом ранее. Это ниже безопасного уровня в 70-80%, который Дом.РФ считает ориентиром. Формально ситуация в регионе лучше, чем в Красноярском крае или Приморье, но и здесь снижение вызывает тревогу

Однако, по словам эксперта, такие цифры не свидетельствуют ни о падении спроса, ни о кризисе у застройщиков. Рынок меняется: всё больше компаний делают ставку на продажу готового жилья. В результате цифры показывают «непроданные» квартиры, которые на самом деле ещё даже не выставлены на рынок.

– Для меня распроданность 77, 69 или 45% – ни о чём, – говорит Наталья. – Я выхожу в Дом.РФ или Росресурс со стопроцентно непроданным объектом, потому что мы продаём готовое жильё. Глядя на официальные данные, всегда нужно нырять глубже: смотреть, как устроен рынок, как работает продукт, принял ли его покупатель.