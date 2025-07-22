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Трамп готов повторить удары по Ирану: ядерная напряженность растет

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана, если это будет необходимо. Его заявление стало ответом на слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который отметил серьезный ущерб ядерным объектам страны. Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что США готовы повторить удары, передаёт РБК.

22 июня США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответ Иран атаковал крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке — авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Конфликт завершился прекращением огня через 12 дней интенсивного обмена ударами.

Трамп утверждал, что удары уничтожили иранскую ядерную программу, однако американская разведка с ним не согласилась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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