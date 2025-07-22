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Болтон: Трамп стремится к Нобелевской премии мира и хочет выйти из украинского конфликта

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Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп ищет способы «отхода» от украинского конфликта и готов «умыть руки», если 50-дневный ультиматум России о прекращении огня не сработает, передаёт РБК. Несмотря на согласие поставить Киеву новое оружие, Трамп стремится выйти из конфликта как дипломатически, так и военно, избегая долгосрочных обязательств. Болтон также отметил, что Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине, чтобы сосредоточиться на разрешении других международных конфликтов ради Нобелевской премии мира.

Трамп заявил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть которых окажется на Украине. Он выразил недовольство Россией и пригрозил жесткими пошлинами в 100%, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в течение 50 дней. Сенатор Линдси Грэм добавил, что предложенные тарифы коснутся стран, покупающих российскую нефть.

Болтон подчеркнул, что Трамп может не выполнить свои обещания в поддержку Киева и предсказал возможные проблемы с оборонным бюджетом во время второго президентского срока. Он считает, что отправка Patriot в Киев и увеличение финансирования ПВО — очевидное решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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