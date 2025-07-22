Зарплатные ожидания в Иркутской области выросли на 10 тыс. рублей

Соискатели в Иркутской области увеличили зарплатные ожидания на 21% по сравнению с прошлым годом. Сейчас медианная ожидаемая зарплата составляет 60,5 тыс. рублей, что на 10,3 тыс. больше, чем в 2024 году.

«Наибольший рост запросов наблюдается у работников добывающей отрасли (+42,3 тыс. руб.), сельского хозяйства (+41,6 тыс. руб.) и консалтинга (+30 тыс. руб.)», – отмечают аналитики hh.ru. При этом административный персонал и работники сферы развлечений повысили ожидания всего на 2,5-5 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов сельского хозяйства и стратегического консалтинга (150 тыс. руб.), тогда как в туризме и розничной торговле соискатели рассчитывают на 43,7-50 тыс. рублей.

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.