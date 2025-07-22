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Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится 24 июля. Встреча делегаций запланирована в Стамбуле, и их прилет ожидается 23 июля. Источник в стамбульском дворце Чираган подтвердил дату встречи, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что третий раунд переговоров пройдет 23 июля в Стамбуле. Он отметил, что в повестку войдут темы обмена пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что предметом обсуждения станет меморандум между РФ и Украиной, поскольку их видение условий урегулирования конфликта прямо противоположно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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