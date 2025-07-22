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Шоковая заморозка: ритейлер X5 Group запускает продажи готовой замороженной еды

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Российский ритейлер X5 Group, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», начинает продавать готовую порционную замороженную еду. Президент компании Екатерина Лобачева  рассказала «Ведомостям», что блюда замораживаются шоковым методом, который сохраняет вкус и питательную ценность, уничтожая микробы.

Продукция отличается удобством и длительным сроком годности. В настоящее время X5 Group тестирует производство на двух собственных фабриках и планирует привлекать партнеров. В интернет-магазинах сети уже доступны замороженные супы и вторые блюда.

Другие российские ритейлеры, такие как «Вкусвилл» и Metro, также предлагают замороженную еду. «Вкусвилл» рассматривает возможность расширения ассортимента, а Metro поставляет продукцию для ресторанного бизнеса, отмечая высокий спрос на замороженные порционные блюда, особенно десерты, со стороны кофеен и небольших ресторанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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