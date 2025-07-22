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Девелоперы наращивают выручку вопреки падению продаж

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В первой половине 2025 года московские девелоперы увеличили выручку, несмотря на снижение продаж жилья. На эскроу-счета застройщиков поступило 917,3 млрд рублей, что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным компании Macon, доходы застройщиков от всех типов недвижимости достигли 1,06 трлн рублей, увеличившись на 14%. Тем не менее, количество сделок сократилось на 16,1%, составив 37 734, сообщают "Ведомости".

Рост выручки объясняется увеличением цен на квартиры и смещением спроса в более дорогие сегменты, поясняет Алексей Попов из «Циан.Аналитика». По данным BnMap.pro, цены на новостройки в Москве к концу второго квартала выросли на 14,8%, достигнув 489 689 рублей за квадратный метр. Индекс цен Дом.РФ в столице увеличился на 7,25%, что вдвое больше, чем в среднем по стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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