Новые поправки к законам: как передача сим-карт может привести к лишению свободы

Поправки в Уголовный кодекс, касающиеся передачи сим-карт и паролей от интернет-аккаунтов, будут криминализированы. После принятия закона в УК появятся три новые статьи. Статья 274.3 предусматривает наказание за незаконное использование терминала пропуска трафика, включая штрафы до 300 000 рублей и лишение свободы до двух лет. Для организованных преступных групп наказание увеличивается до шести лет лишения свободы и штрафов до 2 млн рублей, сообщают "Ведомости". Во втором чтении поправки были приняты 17 июля. Третье состоится 22 июля.

Статья 274.4 вводит наказание за организацию передачи абонентских номеров из корыстных интересов или для совершения преступления, включая штрафы до 700 000 рублей и лишение свободы до трех лет. Участие в такой деятельности наказывается штрафами до 300 000 рублей и лишением свободы до двух лет.

Статья 274.5 предусматривает наказание за организацию передачи информации для регистрации или авторизации в интернете из корыстных интересов или для преступления, включая штрафы до 700 000 рублей и лишение свободы до трех лет. Участие наказывается штрафами до 300 000 рублей и лишением свободы до двух лет.

Эти правительственные поправки были включены в депутатский законопроект, касающийся незаконного проведения следственных и других процессуальных действий в России. Ко второму чтению концепция инициативы была полностью изменена и принята 17 июля без обсуждения. В то время резонанс вызвали поправки в КоАП, вводящие административные штрафы за аналогичные правонарушения.

Поправки в КоАП, также принятые во втором чтении 17 июля, предусматривают штрафы для граждан за незаконную передачу абонентского номера. Они также вводят санкции за передачу юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем возможности пользоваться услугами мобильной связи без оформления договора. Штрафы предусмотрены и за передачу информации, необходимой для авторизации в интернете, а также за нарушения в использовании абонентского терминала для пропуска трафика.

Эти же поправки устанавливают денежные санкции за неисполнение владельцами и создателями VPN запрета на доступ к заблокированным в России ресурсам. Для граждан вводятся штрафы за поиск в интернете материалов из списка экстремистских, составленного Минюстом, или тех, что указаны в пункте 3 статьи 1 закона о противодействии экстремизму (включая широкий спектр информации — от трудов руководителей НСДАП в нацистской Германии до текстов, оправдывающих национальное или расовое превосходство).

Совет Госдумы 21 июля решил пригласить министра цифрового развития Максута Шадаева на пленарное заседание 22 июля. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщили «Ведомостям» три источника в нижней палате.