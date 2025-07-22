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Энергетики восстановили свет в 13 населенных пунктах Иркутской области после штормового ветра

На 22 июля энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 13 населенных пунктах Усть-Удинского, Балаганского и Зиминского районов. В семи населенных пунктах, включая город Зима, работы продолжаются – там без света остаются 973 дома.

«В ближайшие сутки в регионе ожидаются грозы и сильные дожди с порывами ветра до 20 м/с», – предупреждает Иркутское УГМС. Это может осложнить восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач.

В зоне отключения остаются 5 социально значимых объекта. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы полностью восстановить энергоснабжение до ухудшения погодных условий.

Напомним, что ночью 21 июля сильный ветер прошел в Иркутской области, вызвав массовые отключения электроэнергии. В превентивном порядке отключено 17 337 домов в 91 населенном пункте, где проживают более 52 тыс. человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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