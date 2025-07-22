Кредитные каникулы для семей: шаг к борьбе с бедностью или стимул рождаемости?

Правительство одобрило проект о предоставлении кредитных каникул для россиян с детьми, чтобы дать семьям временную «передышку», хотя это вряд ли существенно повлияет на рост рождаемости. Комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, которая будет внесена в Госдуму. Проект изменений в закон «О потребительском кредите» разработан Минфином с целью стимулирования рождаемости и снижения рисков дефолтов заемщиков, сообщают "Ведомости".

Согласно данным ВЦИОМ, материальное положение и жилищные условия являются основными препятствиями для планирования рождения детей у 39% опрошенных женщин. Если инициатива будет принята, кредитные каникулы будут предоставлены двум категориям семей: тем, у кого родился или усыновлен первый ребенок, и тем, у кого появился второй или последующие дети. Первая категория сможет получить отсрочку на шесть месяцев, если доходы упали более чем на 20%, а расходы на кредит превышают 40% дохода. Вторая категория может получить отсрочку до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.

Эксперты отмечают, что эта мера позволит семьям чувствовать себя стабильнее, однако она не является кредитной амнистией. Евгения Лазарева из Народного фронта «За права заемщиков» предупреждает о возможных злоупотреблениях со стороны недобросовестных усыновителей.

Кредитные каникулы – это скорее часть борьбы с бедностью, чем вклад в повышение рождаемости, рассуждает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Освобождение в виде рассрочки уплаты взятых ранее кредитов никоим образом не меняет кардинально положение семьи, но дает временную передышку, отмечает он.