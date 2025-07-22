Трамп готов вновь ударить по Ирану: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: средняя максимальная ставка по вкладам упала до 17,91% годовых, новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля, энергетики восстановили свет в 13 населенных пунктах Иркутской области после штормового ветра. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ставки по вкладам могут упасть до 12–13% к концу года

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам крупнейших банков в первой декаде июля 2025 года упала до 17,91% годовых, что стало минимальным значением за последние десять месяцев. За прошедшие полгода этот показатель снизился на 4,37 п. п., в то время как ключевая ставка ЦБ — всего на 1 п. п. и составляет сейчас 20%. Снижая ключевую ставку, регулятор предупредил участников, что пока еще нет поводов для уверенного оптимизма.

Невзирая на сигналы ЦБ, банки взяли уверенный курс на снижение ставок, в первую очередь на длинные сроки.

Энергетики восстановили свет в 13 населенных пунктах Иркутской области после штормового ветра

На 22 июля энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 13 населенных пунктах Усть-Удинского, Балаганского и Зиминского районов. В семи населенных пунктах, включая город Зима, работы продолжаются – там без света остаются 973 дома.

«В ближайшие сутки в регионе ожидаются грозы и сильные дожди с порывами ветра до 20 м/с», – предупреждает Иркутское УГМС. Это может осложнить восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач.

Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится 24 июля. Встреча делегаций запланирована в Стамбуле, и их прилет ожидается 23 июля. Источник в стамбульском дворце Чираган подтвердил дату встречи, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что третий раунд переговоров пройдет 23 июля в Стамбуле. Он отметил, что в повестку войдут темы обмена пленными, возвращение детей и подготовка встречи президентов.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что предметом обсуждения станет меморандум между РФ и Украиной, поскольку их видение условий урегулирования конфликта прямо противоположно.

Трамп готов повторить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана, если это будет необходимо. Его заявление стало ответом на слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который отметил серьезный ущерб ядерным объектам страны. Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что США готовы повторить удары, передаёт РБК.