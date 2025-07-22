Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

Врачи в Усть-Илимске смогут получить 2 млн рублей при трудоустройстве

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон, расширяющий программу поддержки медицинских кадров. Теперь не только приезжие, но и местные специалисты, впервые устраивающиеся на работу в районные больницы с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, смогут получить единовременные выплаты.​​​​​​​

Важным условием является заключение трудового договора с 1 января 2025 года, уточняется в документе. Наибольшие выплаты предусмотрены для врачей Усть-Илимска – 2 млн рублей, тогда как средний медперсонал в этом городе получит 1 млн рублей.

В Черемхово и Усолье-Сибирском размер выплат составит 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для среднего медперсонала. Новые меры направлены на решение проблемы нехватки кадров в районных медучреждениях.

– Ранее на выплаты могли претендовать только приезжие специалисты. Теперь право на поддержку получат и местные медики, впервые устраивающиеся на работу в медучреждениях муниципальных образований с населением до 100 тысяч человек. Эти изменения особенно важны для молодых специалистов, которые после учебы планируют развивать медицину на своей малой родине, – подчеркнул министр здравоохранения региона Андрей Модестов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес