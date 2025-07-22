Врачи в Усть-Илимске смогут получить 2 млн рублей при трудоустройстве

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон, расширяющий программу поддержки медицинских кадров. Теперь не только приезжие, но и местные специалисты, впервые устраивающиеся на работу в районные больницы с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, смогут получить единовременные выплаты.​​​​​​​

Важным условием является заключение трудового договора с 1 января 2025 года, уточняется в документе. Наибольшие выплаты предусмотрены для врачей Усть-Илимска – 2 млн рублей, тогда как средний медперсонал в этом городе получит 1 млн рублей.

В Черемхово и Усолье-Сибирском размер выплат составит 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для среднего медперсонала. Новые меры направлены на решение проблемы нехватки кадров в районных медучреждениях.

– Ранее на выплаты могли претендовать только приезжие специалисты. Теперь право на поддержку получат и местные медики, впервые устраивающиеся на работу в медучреждениях муниципальных образований с населением до 100 тысяч человек. Эти изменения особенно важны для молодых специалистов, которые после учебы планируют развивать медицину на своей малой родине, – подчеркнул министр здравоохранения региона Андрей Модестов.