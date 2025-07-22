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Сбербанк снижает ставки по вкладам. Что это значит?

Накануне заседания Банка России по ключевой ставке, Сбербанк снизил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Изменения вступили в силу с 19 июля и касаются вкладов на срок свыше пяти месяцев. Для вклада «Лучший %» максимальная ставка осталась на уровне 18% годовых, но теперь она действует только на срок четыре месяца. На других сроках ставки уменьшились, например, на пять-восемь месяцев ставка снижена до 15,5%, а на три года — до 7,5%, сообщает РБК.

Для депозита «СберВклад» ставки снижены аналогично. Повышенные ставки доступны при выполнении определенных условий, таких как сумма вложений от 1 млн рублей и оформление онлайн. Максимальная ставка может составить 18% годовых на сроке четыре месяца при выполнении всех условий.

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Ранее экономист Михаил Задорнов посоветовал россиянам зафиксировать высокую ставку перед заседанием ЦБ, используя высококачественные корпоративные облигации или фиксируя ставки по вкладам на полгода.

По прогнозам некоторых экспертов, ставки по вкладам могут упасть до 12–13% к концу года. Так, Анна Землянова, главный аналитик Совкомбанка, ожидает, что Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику, и ключевая ставка может снизиться до 14% к концу года, что повлияет на дальнейшее снижение ставок по вкладам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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