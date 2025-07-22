Цифровой доллар: США на пороге блокчейн-революции?

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что в будущем доллар может быть интегрирован в блокчейн-систему, став основой для платежей следующего поколения. Такой прогресс связан с «лидерством Дональда Трампа» и усилиями лоббистов легализации криптовалют по продвижению закона GENIUS, недавно подписанного президентом. Заместитель министра финансов Майкл Фолклендер ранее заявил, что США могут стать «мировой столицей криптовалют» после принятия закона GENIUS.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что предположения о блокчейне как платёжной технологии будущего и лидерстве США в обороте криптовалют логичны. Однако за денежное обращение и стабильность доллара пока отвечает ФРС, которая критично относилась к полной легализации криптовалют и переводу доллара на блокчейн. Глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что США не нужно спешить с созданием собственной цифровой валюты центрального банка (CDBC), то есть цифрового доллара.

После заявления Бессента Пауэлл, возможно, рискует столкнуться с недовольством президента Трампа. Среди властей США возникли две конкурирующие «партии»: одна за сохранение традиционной системы денежного обращения, другая за её модернизацию. Вероятно, цифровой доллар в США появится не скоро, возможно, после того, как большинство стран начнут использовать государственные цифровые валюты