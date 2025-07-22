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Цифровой доллар: США на пороге блокчейн-революции?

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что в будущем доллар может быть интегрирован в блокчейн-систему, став основой для платежей следующего поколения. Такой прогресс связан с «лидерством Дональда Трампа» и усилиями лоббистов легализации криптовалют по продвижению закона GENIUS, недавно подписанного президентом. Заместитель министра финансов Майкл Фолклендер ранее заявил, что США могут стать «мировой столицей криптовалют» после принятия закона GENIUS.

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Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что предположения о блокчейне как платёжной технологии будущего и лидерстве США в обороте криптовалют логичны. Однако за денежное обращение и стабильность доллара пока отвечает ФРС, которая критично относилась к полной легализации криптовалют и переводу доллара на блокчейн. Глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что США не нужно спешить с созданием собственной цифровой валюты центрального банка (CDBC), то есть цифрового доллара.

После заявления Бессента Пауэлл, возможно, рискует столкнуться с недовольством президента Трампа. Среди властей США возникли две конкурирующие «партии»: одна за сохранение традиционной системы денежного обращения, другая за её модернизацию. Вероятно, цифровой доллар в США появится не скоро, возможно, после того, как большинство стран начнут использовать государственные цифровые валюты


/ Сибирское Информационное Агентство /
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