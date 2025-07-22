Итоги дивидендного сезона 2025 неоднозначны: что стоит учесть инвестору?

Общие итоги дивидендного сезона неоднозначны, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

– С одной стороны, довольно много крупных компаний-«голубых фишек», чьи акции ранее покупали консервативные инвесторы ради получения дивидендов, вообще отказались от выплат за 2024 год. Среди них, например, Газпром, оставивший без дивидендов акционеров уже в третий раз, однако это было ожидаемо. Неприятный сюрприз здесь преподнесли Норильский никель, Магнит, Совкомфлот и т. д.

С другой стороны, появилось больше эмитентов, которые не просто выплачивают дивиденды, но у них высокая доходность и частота выплат: многие из них платят минимум дважды в год. Такие компании можно отнести к группе высоконадёжных - Татнефть, Сбербанк, Газпром нефть, Сургутнефтегаз (если речь идёт о «префах»), МТС, МКПАО «МД Медикал Групп», МКПАО «Хэдхантер», ИКС5, банк «Санкт-Петербург», МФК «Займер» и другие. Неожиданно порадовали дивидендами за 2024 год ВТБ и Аэрофлот, ранее отказывавшиеся от выплат.

Негативные тенденции

На ухудшение бизнес-климата, одним из последствий которого являются отказы от дивидендов или резкое сокращение выплат по обыкновенным акциям, влияют как санкции, так и высокие процентные ставки, которые в итоге приводят к сокращению чистой прибыли.

Так, в 2024 году ряд компаний ухудшил дивидендные выплаты (хотя дивидендная политика не менялась) просто потому, что либо из-за санкций потеряли ключевые рынки сбыта, как Газпром, либо им сложно находить баланс между интересами акционеров и кредиторов, которые требуют от компаний аккуратного обслуживания своих долгов. Когда процентные ставки высоки, то для эмитентов, особенно с высокой долговой нагрузкой, требования кредиторов выходят на первое место по сравнению с интересами миноритарных и даже контролирующих акционеров.

Кроме того, некоторые эмитенты в прошлом году пострадали от ослабления рубля, а в этом году – наоборот, от его укрепления рубля, в зависимости от того, кто в каких валютах получает доходы и имеет издержки.

Позитивные тенденции

Среди российских корпоративных эмитентов, несмотря на отказы некоторых из них от выплат, стало «модно» иметь утверждённую дивидендную политику, выплачивать акционерам достойные дивиденды или хотя бы платить их регулярно, если тратить большую долю прибыли компании не могут себе позволить.

С точки зрения корпоративного управления это большой плюс, и нельзя не отметить усилий ЦБ РФ, который принял немало мер, чтобы выплаты дивидендов стали для каждого российского эмитента хорошим тоном. Здесь можно выделить, что и IT-компании, среди которых и недавно вышедшие на IPO, вознаграждают своих акционеров дивидендами - пусть очень небольшими, но это всё-таки лучше, чем отказ от них.

– По итогам 2025 года размер дивидендов и количество эмитентов, принявших решение их платить, будет зависеть от финансовых результатов публичных компаний – чем больше у них прибыли по МСФО, тем выше будет размер дивиденда. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, начавшееся в июне текущего года, обеспечивает повод для осторожного оптимизма, – резюмирует эксперт.