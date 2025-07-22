Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

МТС ускорила мобильный интернет в Тальцах в десять раз

МТС сообщает об усилении сети на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования, посетителям музея под открытым небом стал доступен высокоскоростной мобильный интернет LTE.

<p>Фото: МТС</p>

Фото: МТС

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на 47 км Байкальского тракта, посещает примерно 200 тысяч человек в год. Обновленная сеть МТС позволит гостям комплекса и автомобилистам, проезжающим по тракту в районе 40 по 55 км, пользоваться мобильным интернетом на максимально высоких скоростях. Абоненты смогут делиться в интернете фотографиями природы, экспонатов музея, мероприятий, строить в навигаторе маршруты для поездок, смотреть и скачивать видео на высоких скоростях, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Приангарье, строим новые базовые станции и обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечить современные стандарты связи. «Тальцы» являются одной из самых любимых туристической локаций для жителей и гостей региона. Сейчас в летний период жизнь в музее особенно кипит. Здесь проходят семейные мероприятия, фестивали, концерты, ярмарки, поэтому мы ускорили мобильный интернет сразу в 10 раз. Теперь посетителям будет значительно комфортнее пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес