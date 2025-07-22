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S7 увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Сочи

С 28 июля S7 Airlines увеличивает частоту рейсов по маршруту Иркутск – Сочи до 14 раз в неделю, что сделает путешествия на популярный курорт более удобными для жителей Иркутска и других городов.

«Расширение полётной программы облегчит жителям Сибири и Дальнего Востока доступ к черноморскому побережью, делая отдых на юге более доступным. Новые рейсы будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах, обеспечивая высокий уровень сервиса на протяжении всего полёта», – отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

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Напомним, 11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тысячи квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.

Аэропорт Иркутска зафиксировал рост пассажиропотока на 3% за первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, обслужив 1 944 807 пассажиров. В 2024 году аэропорт обслужил рекордные 3,957 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем в 2023 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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