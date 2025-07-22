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Иркутская область формирует пул инновационных проектов до 2030 года

В Иркутской области стартовал отбор технологических проектов для включения в программу научно-технологического развития региона до 2030 года. Первая стратегическая сессия прошла под руководством первого заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова с участием ведущих вузов и промышленных предприятий.

«Теперь наша задача – наполнить планы конкретными проектами с участием науки, бизнеса и образования», – подчеркнул Ситников.

В рамках сессии рассмотрели 7 перспективных разработок, включая создание цифровых двойников транспортной инфраструктуры и квантово-криптографических систем защиты информации.

Всего на рассмотрение уже поступило 34 инновационных проекта по четырем приоритетным направлениям. Итоговый отбор завершится серией стратегических сессий с экспертами и индустриальными партнерами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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