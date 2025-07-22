Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров

Аэропорт Иркутска подвел итоги первого полугодия 2025 года, зафиксировав рост пассажиропотока на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было обслужено 1 879 878 пассажиров. На начало июля текущий трафик составил 1 944 807 человек.

Основной прирост трафика был достигнут за счёт международных авиаперевозок, которые увеличились сразу на 27%, достигнув 442 562 пассажиров по сравнению с 349 820 в 2024 году.

Внутри страны самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток. Среди международных маршрутов пассажиры чаще всего выбирают Таиланд, Китай и страны ближнего зарубежья, включая Бангкок, Пекин, Пхукет, Ташкент и Утапао.

Лидерами по перевозке пассажиров стали:

S7 Airlines – 893 240 пассажиров; Аэрофлот – 250 767 пассажиров; ИрАэро – 230 083 пассажира; Россия – 79 652 пассажира; Уральские авиалинии – 75 993 пассажира.

Кроме того, за шесть месяцев было выполнено 10 732 самолётовылета, обслужено 4 205 539 кг груза и 533 275 кг почты.

Напомним, в 2024 году аэропорт обслужил 3,957 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. 11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тысячи квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.