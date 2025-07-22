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Систему прогнозирования селей создали российские ученые

Уральские ученые совместно с китайскими коллегами разработали первую в России математическую модель для точного предсказания селевых потоков. Программное обеспечение учитывает не только осадки, но и состояние грунта, что значительно повышает точность прогнозов.

«Точность нашей модели в 4 тысячи раз выше аналогов, средняя ошибка составляет всего 0,006%», – заявил «Известиям» директор института строительства УрФУ Никита Фомин. Разработка уже успешно протестирована на 159 селевых очагах в Китае и может быть адаптирована для разных регионов России.

Особую актуальность технология приобретает на фоне участившихся оползней в Центральной России из-за климатических изменений. Ученые отмечают, что традиционные методы прогнозирования, учитывающие только осадки, часто оказываются неэффективными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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