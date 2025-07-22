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63% иркутян готовы сообщить начальству о сливе информации коллегами

Исследование SuperJob показало, что большинство работающих иркутян не станут покрывать коллег, передающих конфиденциальную информацию конкурентам. При этом 27% опрошенных признались, что их решение зависело бы от отношений с конкретным сотрудником.

«Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство», – поясняют свою позицию респонденты. Наиболее принципиальными оказались работники 35-45 лет (68%) и высокооплачиваемые специалисты (70% среди тех, кто получает свыше 100 тыс. рублей).

10% участников опроса предпочитают не вмешиваться в подобные ситуации. Исследование также выявило, что чем ниже доход сотрудника, тем меньше вероятность, что он сообщит о недобросовестных действиях коллег.

Напомним, что с 30 мая в России вводятся крупные штрафы за утечку персональных данных. Для граждан – от 100 до 800 тыс. рублей, для должностных лица – от 200 тыс. до 2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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