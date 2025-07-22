Следственный комитет заявил об окончании расследования дела экс-мэра Тулуна

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Тулуна. Чиновника обвиняют в халатности, превышении полномочий и незаконном присвоении муниципального имущества в период с 2014 по 2023 год.

Как рассказали в СК РФ по Иркутской области, в период с 2014 по 2023 год глава города Тулуна, исполняя свои служебные обязанности ненадлежащим образом, не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий, чем существенно нарушил их права и законные интересы.

Кроме того, в 2020 году должностное лицо, выйдя за пределы своих полномочий, обеспечило жильцам 11 домов, ранее признанных аварийными, при этом не пострадавших от подъёма грунтовых вод, вызванного дождями, незаконное получение права на предоставление жилых помещений из государственного жилого фонда. В результате чего граждане, жилые помещения которых были утрачены в связи с нахождением на пострадавшей от затопления территории, не были обеспечены жильем.

Помимо этого, в период с 2020 по 2022 год мужчина путем оформления на аффилированных лиц завладел правом собственности на муниципальный земельный участок, причинив администрации города Тулуна материальный ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.