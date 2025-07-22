Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей

В 2024 году 549 коллективных средств размещения работали в Иркутской области, что на 68 больше, чем в предыдущем году. Гостиницы, санатории и турбазы региона приняли 1,3 млн гостей, среди которых 4,8% составили иностранные туристы.

Больше всего гостей приехало из Китая (39%) и Узбекистана (23%).

«Средний доход одного заведения в 2024 году составил 19,5 млн рублей, что на 11% превышает показатели 2023 года», – говорится в исследовании Иркутскстата.

В сфере гостеприимства региона заняты 5 843 человека. 142 объекта получили сертификаты категории, включая пять гостиниц высшего пятизвездочного уровня. Чаще всего средства размещения получали три звезды.