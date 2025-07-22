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Pay-сервисы способствуют росту транзакционной активности клиентов

В ВТБ посчитали, что пользователи pay-сервисов с начала года совершили 100 млн оплат на 70 млрд рублей. А их транзакционная активность в среднем выше на 15%, чем у клиентов, которые не пользуются сервисом.

Чаще всего сервис использовали для оплаты в супермаркетах, кафе и ресторанах, на автозаправках и в аптеках.

«Банковские pay-сервисы – удобная альтернатива классическим платежным средствам, когда оплата покупок снова стала возможна одним касанием телефона к терминалу. Рост популярности доказывает, что технологичные методы оплаты становятся все более востребованными: пользователи сервиса в среднем совершают на 15% больше покупок», – отметил Алексей Охорзин, советник заместителя президента-председателя правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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