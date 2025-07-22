Импортозамещение виртуальной инфраструктуры в банковской сфере выросло в пять раз

О том, что уже 11 тысяч виртуальных рабочих мест сотрудников банка мигрировали на отечественную платформу рассказали в ВТБ. Средняя скорость миграции при этом увеличилась в 5 раз в сравнении с ручным процессом.

По словам Владимира Дергачева, руководителя департамента развития инфраструктуры — старшего вице-президента ВТБ, благодаря предложенным инструментам, миграция стала предсказуемым по времени процессом, поэтому банк планирует с их помощью переносить не только виртуальные рабочие мест, но и серверы.

Специалисты-разработчики инфраструктурного ПО наладили работу программного обеспечения в соответствии с требованиями банка и обеспечили высокую степень автоматизации всех рутинных операций. В итоге созданный процесс миграции позволяет проводить работы силами минимального числа сотрудников.