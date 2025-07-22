За год цена посуточной аренды в Иркутске выросла на 7%

Согласно данным «Циан Аналитики», Иркутск оказался в середине рейтинга с показателем 3,4 тыс. рублей за сутки. Динамика роста ставки в городе составила 7% за год, что соответствует общероссийскому тренду, но уступает лидерам по темпам увеличения цен.

Лидером рейтинга стал Зеленоградск, где средняя ставка достигла 9,3 тыс. рублей, а годовой рост составил 21%. В первую пятерку также вошли Геленджик (7,7 тыс. рублей, +7%), Светлогорск (7,6 тыс. рублей, +18%), Ялта (7,2 тыс. рублей, +28%) и Сочи (6,9 тыс. рублей, +8%). Особенно выделяется Ялта, где ставки выросли на 28% за год – это самый высокий показатель среди всех городов.

На противоположном конце рейтинга расположились города с самыми низкими ставками. Замыкают список Омск и Челябинск, где средняя стоимость аренды составила 3 тыс. рублей. Чуть выше оказались Тула (3,2 тыс. рублей, +2%), Краснодар и Уфа (по 3,3 тыс. рублей, +10% и +11% соответственно). Краснодар и Уфа продемонстрировали двузначный рост, несмотря на относительно низкие ставки.

«На рынке посуточной аренды сохраняется рост активности, хотя и не такой быстрый, как в предыдущие годы. За год произошли заметные изменения в предпочтениях: сократился спрос на жильё в городах Краснодарского края, увеличился в городах Крымского полуострова и Дагестана, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Ставки аренды продолжают увеличиваться везде, рост сохранится до конца лета (+5-10% от сегодняшних уровней)».