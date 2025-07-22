Улыбаться чаще теперь выгодно

Для совершения покупки не требуются наличные, банковская карта или даже смартфон — достаточно выбрать на терминале «Оплату улыбкой» и посмотреть в камеру. Сбер продолжает активно развивать сервис оплаты по биометрии в Иркутской области.

Система распознаёт уникальные черты лица, подтверждает личность и мгновенно списывает средства с карты. Всё — за считаные секунды. Это не только удобно, но и безопасно: технология использует алгоритмы искусственного интеллекта, способные учитывать изменения внешности и отличать реальное лицо от фото или видео.

Недавно сервис стал доступен с 14 лет. Подключение занимает несколько минут через приложение Сбербанк Онлайн и требует согласия родителей — всё автоматически через Госуслуги.

«Платить с помощью улыбки — уже часть повседневной жизни. В Иркутской области установлено почти 4 000 терминалов с возможность оплаты улыбкой, и их становится все больше. А теперь каждый месяц самый улыбчивый клиент, тот, кто чаще всего расплачивается биометрией, получает промокод на 100 тысяч рублей в маркетплейсе «Купер». Думаю, у наших земляков все шансы показать отличный результат», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«С тех пор как подключил оплату по биометрии, вообще не вспоминаю, где карта. Особенно удобно, когда руки заняты в магазине — просто смотрю в терминал, и всё готово. Это реально экономит время. Кстати, улыбаться необязательно, можно просто посмотреть в камеру», — Иван Ельцов, житель Иркутска, пользователь сервиса.