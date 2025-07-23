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Дальневосточный банк вошел в лидеры рейтинга лучших кредитов наличными

Дальневосточный банк вошел в лидеры рейтинга лучших кредитов наличными в июле 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Эксперты проанализировали предложения крупнейших банков России по объемам розничных кредитных портфелей и рассчитали наиболее выгодные варианты кредитов наличными. При составлении рейтинга ключевыми критериями являлись размер ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей и другие параметры.

Кредит наличными Дальневосточного банка позволяет быстро получить необходимые средства на любые цели, от покупки гаджетов до ремонта квартиры. Вносить платежи по кредиту удобно в мобильном приложении или интернет-банке. Также при оформлении кредита можно снизить ежемесячный платеж с услугой «Назначь свою ставку». Ознакомиться с полными условиями и подать заявку на кредит наличными можно на сайте Дальневосточного банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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