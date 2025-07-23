Карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка в числе лучших кредиток

Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга лучших бесплатных кредитных карт в июле 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Команда сервиса изучила текущие условия бесплатных кредитные карт в линейках всех российских банков, сравнив такие критерии как длительность льготного периода, диапазон ставок кредитования, полная стоимость кредита, лимит кредитования, размер кешбэка и другие.

Кредитная карта МИР «120 дней» – настоящий «запасной кошелек», позволяющий пользоваться кредитными средствами без уплаты процентов в течение льготного периода. Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. До конца лета за покупки, оплаченные кредитной картой МИР «120 дней», начисляется повышенный кешбэк 7% в выбранной категории и 1% – во всех остальных.

Ознакомиться со всеми условиями и заказать карту можно на сайте Дальневосточного банка.