Аккаунты Roblox, Minecraft и Blizzard можно пополнить в Дальневосточном банке

«Отличная новость для геймеров! Теперь в Дальневосточном банке можно пополнять аккаунты Roblox, Minecraft и Blizzard. Они присоединились к ранее доступным для пополнения игровым платформам: EA Play, PlayStation, EA Games Origin, Xbox, Steam, PUBG Mobile», – говорится в сообщении банка.

Игровые аккаунты можно пополнить быстро, удобно и без комиссии в мобильном приложении или интернет-офисе Дальневосточного банка. Для пополнения баланса Roblox, Minecraft и Blizzard нужно оплатить ваучер выбранного номинала. Оплата производится в рублях с карты Дальневосточного банка, оформить которую можно бесплатно на сайте и забрать в ближайшем офисе.

С полными условиями сервиса пополнения игровых аккаунтов можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка.