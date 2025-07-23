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Аккаунты Roblox, Minecraft и Blizzard можно пополнить в Дальневосточном банке

«Отличная новость для геймеров! Теперь в Дальневосточном банке можно пополнять аккаунты Roblox, Minecraft и Blizzard. Они присоединились к ранее доступным для пополнения игровым платформам: EA Play, PlayStation, EA Games Origin, Xbox, Steam, PUBG Mobile», – говорится в сообщении банка.

Игровые аккаунты можно пополнить быстро, удобно и без комиссии в мобильном приложении или интернет-офисе Дальневосточного банка. Для пополнения баланса Roblox, Minecraft и Blizzard нужно оплатить ваучер выбранного номинала. Оплата производится в рублях с карты Дальневосточного банка, оформить которую можно бесплатно на сайте и забрать в ближайшем офисе.

С полными условиями сервиса пополнения  игровых аккаунтов можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxxBGHUC

/ Сибирское Информационное Агентство /
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