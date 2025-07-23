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В Иркутске укрепят берег Ангары на Цесовской набережной

В Иркутске началась подготовка к берегоукреплению участка Цесовской набережной от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь». Проект реализуется за счет средств областного и местного бюджетов, подрядчиком выступит компания «Энергострой».

«Этот проект давно назрел и необходим для обеспечения безопасности. Он позволит защитить береговую линию от размыва», – заявил мэр Иркутска Руслан Болотов. В рамках работ установят стальной шпунт под водой, создадут двухъярусные пешеходные зоны и смонтируют системы очистки ливневых стоков.

Проект станет частью программы по формированию единой набережной в центре Иркутска. После завершения берегоукрепления планируется благоустройство прибрежной территории для комфортного отдыха горожан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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