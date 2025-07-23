Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

Госдеп США: дедлайн Трампа по санкциям против России не строгий

Госдепартамент США пояснил, что установленный президентом Дональдом Трампом дедлайн в 50 дней для введения санкций против России не является строгим. Вашингтон готов изменить сроки в зависимости от хода переговоров между Россией и Украиной, заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на пресс-брифинге, передаёт РБК.

Читайте также:

Госдума рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию
23 июля 2025
Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля
22 июля 2025

Трамп ранее заявил, что США введут жесткие санкции против Москвы, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Однако Брюс отметила, что сроки могут измениться в зависимости от переговоров, и планы не являются статичными.

Трамп также выразил недовольство Россией и пригрозил высокими пошлинами, которые могут составить от 100% до 500%, затрагивая страны, покупающие российскую нефть, такие как Китай, Бразилия и Индия.

На прошлой неделе Брюссель ввел 18-й пакет санкций против Москвы, который затронул физические и юридические лица, банковскую сферу и нефтяной экспорт, понизив потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна адаптировалась к жизни в условиях санкций и обладает «иммунитетом» к ним, хотя считает их незаконными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (567)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров
S7 увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Сочи
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес