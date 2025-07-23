Госдеп США: дедлайн Трампа по санкциям против России не строгий

Госдепартамент США пояснил, что установленный президентом Дональдом Трампом дедлайн в 50 дней для введения санкций против России не является строгим. Вашингтон готов изменить сроки в зависимости от хода переговоров между Россией и Украиной, заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на пресс-брифинге, передаёт РБК.

Трамп ранее заявил, что США введут жесткие санкции против Москвы, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Однако Брюс отметила, что сроки могут измениться в зависимости от переговоров, и планы не являются статичными.

Трамп также выразил недовольство Россией и пригрозил высокими пошлинами, которые могут составить от 100% до 500%, затрагивая страны, покупающие российскую нефть, такие как Китай, Бразилия и Индия.

На прошлой неделе Брюссель ввел 18-й пакет санкций против Москвы, который затронул физические и юридические лица, банковскую сферу и нефтяной экспорт, понизив потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна адаптировалась к жизни в условиях санкций и обладает «иммунитетом» к ним, хотя считает их незаконными.