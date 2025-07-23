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Госдума рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий перейти от сезонного к круглогодичному призыву на военную службу. Авторы инициативы – депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов – предлагают сохранить существующие сроки отправки призывников в части, но разрешить прохождение медкомиссий и подготовительных процедур в любое время. Об этом узнали «Ведомости».

«Такие изменения позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва», – отмечают авторы законопроекта. Согласно документу, отправка в войска по-прежнему будет проводиться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект разработан в рамках исполнения президентских поручений и может вступить в силу с 1 января 2026 года. Нововведение направлено на оптимизацию работы военных комиссариатов и улучшение организации призывных мероприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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