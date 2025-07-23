Почта России под подозрением: куда уходят пенсионные деньги?

Государственный почтовый оператор АО «Почта России» оказался под подозрением в размещении средств, предназначенных для пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода, сообщают "Ведомости".

Вместо вложений в развитие инфраструктуры, компания потратила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь, а также свыше 600 млн рублей на пиар. Эти выводы сделала Счетная палата после аудита работы компании за 2020–2024 годы и первую половину 2025 года.

Итоги аудита были обсуждены 29 мая на заседании комитетов Госдумы. В письме, направленном председателем комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом, приводятся рекомендации по улучшению экономического положения «Почты России». Социальный фонд России выявил 136 нарушений сроков доставки пенсий, что связано с возможностью извлечения дохода от размещения средств на банковских счетах. Палата рекомендовала ввести компенсации за задержки.

По данным «Почты России», 98,6% пенсий доставляются вовремя, но комитет по защите конкуренции настаивает на необходимости разработки механизма компенсации за задержки, учитывая человеческий фактор и особенности выплат в сложных условиях. Комитет также считает, что «Почта» не должна иметь монопольного права на доставку пенсий и пособий.

Комитет Госдумы предложил «Почте России» сократить число задержек выплат, избегая введения компенсационного механизма, чтобы предотвратить возможные злоупотребления со стороны получателей.