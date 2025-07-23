Банк России возьмет под контроль сервисы рассрочки

ЦБ ограничивает манипуляции с рассрочкой. Регулятор будет осуществлять надзор за операторами сервиса рассрочки, согласно закону, принятому Госдумой. Это решение позволит предотвратить скрытые проценты и манипуляции с ценами на товары в рассрочку по сравнению с наличными. Также будут ограничены размеры штрафов, которые операторы могут взимать с пользователей.

Если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, оператор будет обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать долговую нагрузку заемщика, что обеспечит защиту граждан от чрезмерной закредитованности и рисков дефолта.

Закон также вводит поэтапное ограничение на максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года — 4 месяца. Нововведения вступят в силу 1 апреля 2026 года.