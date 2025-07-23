Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

Банк России возьмет под контроль сервисы рассрочки

ЦБ ограничивает манипуляции с рассрочкой. Регулятор будет осуществлять надзор за операторами сервиса рассрочки, согласно закону, принятому Госдумой. Это решение позволит предотвратить скрытые проценты и манипуляции с ценами на товары в рассрочку по сравнению с наличными. Также будут ограничены размеры штрафов, которые операторы могут взимать с пользователей.

Если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. рублей, оператор будет обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать долговую нагрузку заемщика, что обеспечит защиту граждан от чрезмерной закредитованности и рисков дефолта.

Закон также вводит поэтапное ограничение на максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года — 4 месяца. Нововведения вступят в силу 1 апреля 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров
S7 увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Сочи
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес