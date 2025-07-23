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Россия меняет курс: спрос на мигрантов из дальнего зарубежья растет

Спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья в России увеличивается, что связано с введением региональных ограничений на работу мигрантов в определенных сферах. В докладе «Региональная экономика» за июль Банк России сообщает, что российские компании стали чаще нанимать иностранных сотрудников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот, сообщают "Ведомости". Например, в Тамбовской области были введены квоты для мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабельной продукции также планирует привлекать работников из Африки.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подтверждают эту тенденцию. Юлия Флоринская, ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, отмечает, что число мигрантов из дальнего зарубежья растет, что меняет их соотношение с мигрантами из СНГ.

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Регионы действительно расширяют географию привлечения трудовых ресурсов из-за ограничений, которые они ввели для мигрантов на работу по патенту, соглашается младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

Ранее Минтруд опроверг «завоз» в Россию 1 млн мигрантов из Индии. Ведомство сообщило, что в 2025 году в Россию могут приехать не более 234,9 тысячи иностранных трудовых мигрантов. Таковы параметры ранее установленной квоты.  О возможном привлечении миллиона индийских специалистов, а также трудовых мигрантов из Шри-Ланки и КНДР заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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