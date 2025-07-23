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Спрос на специалистов с китайским языком в Сибири упал вдвое

За первые шесть месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в Сибирском федеральном округе сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением стала лишь Томская область, где спрос на таких работников вырос на 20%.

«Чаще всего работодатели ищут менеджеров по логистике, переводчиков и специалистов по внешнеэкономической деятельности», – сообщают аналитики hh.ru. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Новосибирской (26%), Иркутской (20%) и Кемеровской (18%) областях.

Самые высокие зарплаты предлагают в Хакасии (медиана 244 тыс. рублей), тогда как в Кемеровской и Омской областях уровень вознаграждения не превышает 50 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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