Спрос на специалистов с китайским языком в Сибири упал вдвое

За первые шесть месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в Сибирском федеральном округе сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением стала лишь Томская область, где спрос на таких работников вырос на 20%.

«Чаще всего работодатели ищут менеджеров по логистике, переводчиков и специалистов по внешнеэкономической деятельности», – сообщают аналитики hh.ru. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Новосибирской (26%), Иркутской (20%) и Кемеровской (18%) областях.

Самые высокие зарплаты предлагают в Хакасии (медиана 244 тыс. рублей), тогда как в Кемеровской и Омской областях уровень вознаграждения не превышает 50 тыс. рублей.