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Банки начали предлагать кредитки без льготного периода. Что это значит?

Крупные банки, такие как Т-банк, Газпромбанк и Альфа-банк, начали предлагать клиентам кредитные карты без льготного периода. Эти карты предназначены для более рискованных заемщиков и могут стать временной мерой перед снижением ставок. Условия кредиток подбираются индивидуально, в зависимости от риск-профиля клиента, и информация о таких предложениях не широко афишируется, сообщают "Ведомости".

Корреспонденту «Ведомостей» в службе поддержки Т-банка предложили универсальную кредитную карту «Платинум» с особенными условиями. Среди них: бесплатное обслуживание карты и отсутствие льготного периода на покупки и переводы, с начислением процентов сразу после проведения операции. При этом карта предоставляет беспроцентный период в 120 дней для погашения других кредитов. В банке объяснили отсутствие льготного периода тем, что магазины предлагают хорошие скидки, а банк готов предоставить деньги на покупки, что позволяет клиентам оставаться в плюсе. По расчетам «Ведомостей», ставка по карте от Т-банка составляет 34,8% годовых.

Выдача кредитных карт в России сократилась на 57% за год. В июне 2025 года российские банки выпустили 1,04 млн кредитных карт на общую сумму 134,5 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года количество выданных карт сократилось более чем вдвое, при этом средний кредитный лимит увеличился на 9%, до 129 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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