21 фермер из Иркутской области получили 91 млн рублей на старт агробизнеса

В Иркутской области подвели итоги конкурса на получение грантовой поддержки для начинающих фермеров. 21 победитель из 10 районов области разделит между собой 90,9 млн рублей на развитие сельскохозяйственных проектов.

«Общая сумма поддержки в этом году увеличилась на 27,9 млн рублей по сравнению с прошлым годом», – сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Размер грантов варьируется от 3 до 5 млн рублей при условии, что фермеры вложат не менее 10% собственных средств.

Полученные средства аграрии направят на строительство объектов, закупку техники и племенных животных. Обязательным условием является создание рабочих мест с сохранением их на срок не менее пяти лет.