Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки

Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о трендах на рынке загородной малоэтажки

Рынок ИЖС переживает сейчас глубокую трансформацию, считает руководитель «ВСС Дом» Антон Кондратьев. С чем связаны происходящие изменения, как они влияют на рынок малоэтажной загородной недвижимости, в том числе, региональный, и готов ли к ним иркутский девелопер? Эксперт прокомментировал эти вопросы порталу SIA.RU и Газете Дело.

«Чёткие правила игры – это позитивный фактор»

Что сейчас происходит с рынком ИЖС?

– По сути, с введением в 2024 году федерального закона №186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» в индивидуальном жилищном строительстве происходит примерно то же самое, что происходило с рынком многоквартирных домов после введения ФЗ №214. То есть рынок ИЖС проходит глубокую трансформацию.

В чём это выражается?

– В этой сфере было много случайных людей, а продукт – очень низкого качества, за исключением буквально единичных проектов загородных посёлков. И сейчас рынок очень сильно чистится: часть компаний, как в многоквартирном строительстве, уйдёт с рынка, оставшаяся часть будет адаптироваться к новым правилам игры, которые государство делает всё жёстче и жёстче. Но продукт при этом станет лучше, качественнее, и он будет дороже.

Как вы оцениваете эту тенденцию?

– Я смотрю на этот процесс как на позитивный фактор. Человек приобретает дом на 10 лет и за это время он забудет про скидку, которую получил, но проблемы, которые человек получил при покупке некачественного дома, с ошибками в проекте, будут преследовать его всё время при эксплуатации и негативно влиять на жизнь.

Поэтому для меня чёткие правила игры на рынке и гарантийная ответственность за качество проекта – это позитивный фактор. Есть возможность строить с применением льготного финансирования по ФЗ №186.

«На рынок ИЖС выходит новый клиент»

Какие ещё изменения характерны для ИЖС в настоящее время?

– Сейчас наглядно видно, что на рынок ИЖС выходит новое поколение людей. Раньше это были люди, которые за счёт покупки или строительства частного дома решали проблему отсутствия жилья, или уезжали за город после активной фазы своей жизни. Сейчас это – достаточно молодое поколение 30-35 лет, которое активно интересуется загородными проектами.

Этот тренд мы связываем в первую очередь с развитием инфраструктуры, потому что качественные загородные проекты в настоящее время предоставляют практически такой же набор инфраструктуры, как город. Школы, детские сады, торговые центры, доставка, пункты выдачи заказов уже доступны в ближайшем пригороде.

Плюс уникальность Иркутска, в котором за 15-20 минут можно от центра города доехать до классного природного контекста и в нём жить. Далеко не во всех городах России, в том числе, сибирских, есть такая возможность.

Готова ли компания «ВСС Дом» к происходящим переменам?

– В девелоперском направлении деятельности ГК «ВостСибСтрой» сейчас тоже многое меняется. У нас работает две профессиональные команды: мой партнёр, руководитель инжиниринговой компании «ВостСибСтрой» Денис Денисенко строит всё, что выше деревьев, а я – всё, что ниже. У нас складывается классный симбиоз, который позволяет активно развивать наш продуктовый отдел.

Чем обусловлено такое разделение деятельности?

– Эта диверсификация связана с тем, что, по моему мнению, девелоперы переусердствовали в формировании образа жилья именно как инструмента инвестиций. Всё-таки у жилья другая функция. И мы в своём маркетинге и продвижении инвестиционную составляющую в жилых проектах не поддерживаем. Для нас важно, чтобы человек, который покупает недвижимость, становился резидентом наших проектов и жил там.

Но при этом мы понимаем, что недвижимость – это всё-таки некий способ сохранить деньги, переместить их в будущее. И поэтому для тех, кто хочет заниматься инвестированием профессионально, мы создаём специальные продукты. В частности, для инвесторов профессиональная команда отдельным пулом вывела наш первый концепт-отель «Эндемик», вложения в который могут стать отличной альтернативой покупке квартиры под сдачу в аренду. А для тех, кто просто хочет качественно жить, мы запустили новый проект пригородного района «Ново-Ямской» в Пивоварихе.

«Профессия девелопера – визионерская»

Вы начинаете большие проекты, несмотря на жёсткие условия, которые диктует экономика?

– С предыдущим проектом загородного посёлка наша команда прошла огонь, воду и медные трубы, и, исходя из полученного опыта, мы прекрасно понимаем, что кризис в отрасли будет. Но сложности нас не пугают. Наша команда уже давно вывела для себя формулу: мы не ждём кризисы или потрясения, у нас не стоит вопрос, когда это произойдёт. Эти условия мы закладываем в планирование любого проекта и всегда готовы очень быстро меняться в зависимости от обстоятельств.

Более того, мы видим, что на загородном рынке, даже в целом по России, присутствует очень мало профессиональных команд, реализующих комплексные проекты. И в этом - наше конкурентное преимущество.

При этом лично мне кажется, что профессия девелопера малоэтажного сегмента у нас в каком-то роде визионерская, поэтому с оптимизмом смотрю вперёд, потому что по-другому просто нельзя. Для меня и моих коллег важно делать классный продукт, который позволяет менять мир к лучшему.

Как планируете изменить мир в сфере ИЖС?

– Я всегда смотрю на автомобильный рынок и оттуда черпаю много идей, потому что он очень сильно пересекается с рынком недвижимости. Ведь у среднестатистического человека самые дорогие покупки в жизни – это дом либо квартира и автомобиль.

И если смотреть на автомобильный рынок, то можно отметить тенденцию, что все фишки, которые раньше присутствовали только в дорогих марках S-класса, начали постепенно смещаться в нижний ценовой сегмент. Наша идея заключается в том, чтобы по аналогии с авторынком, спустить все фишки, присущие современному рынку жилья, в более бюджетный сектор. Потому что, за какие бы деньги человек не покупал недвижимость, он должен получить качественный, достойный продукт.