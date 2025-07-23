Разрыв зарплат в России достиг 182 тыс. рублей

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 97 тыс. рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. При этом разница в доходах между регионами продолжает увеличиваться, достигнув рекордного значения.

«На Чукотке средняя зарплата составляет 223 тыс. рублей, тогда как в Ингушетии – всего 41 тыс.», – пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Эксперты связывают такой разрыв с различиями в структуре экономики регионов и наличием северных надбавок.

Лидерами по уровню доходов остаются северные регионы и Москва, аутсайдерами – республики Северного Кавказа. В Роструде подчеркивают, что за равный труд работники из разных регионов должны получать одинаковую оплату.

Напомним, что медианная зарплата в Иркутской области составила 73,8 тыс. рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 75,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом зарплатные предложения увеличились на 5,06 тыс. рубля, а с января по июнь 2025 года рост составил 4%, или 3,1 тыс. рублей.