10 фишек обновлённой «Слаты». В Иркутске запустили новый формат городского супермаркета

«Всё, как обычно – по-новому» – под таким девизом в Иркутске прошло знаковое событие – торжественное открытие двух супермаркетов «Слата», обновлённых в коллаборации с компанией Х5 Group и торговой сетью «Пятёрочка». Гостями одного из праздничных мероприятий – в торговом центре «Юбилейный» – стали не только покупатели магазина, но и журналисты, для которых была организована экскурсия по магазину. Обо всех преобразованиях популярного иркутского бренда рассказали руководитель проекта по запуску новых форматов торговой сети «Пятёрочка» на территории Восток Сергей Дорохов и директор макрорегиона Забайкалье торговой сети «Пятёрочка», управляющий директор торговой сети «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. Портал SIA.RU отметил десять фишек обновлённой «Слаты».

1. Бренд «Слата»: сохранённая уникальность

Как рассказал Сергей Дорохов, проект компании Х5 Group по запуску городских супермаркетов нового формата, созданных по единому стандарту, стартовал полтора года назад. Пионером на этом пути стал Калининград - там уже работают 10 обновленных магазинов «Виктория», в концепции городских супермаркетов, подобно иркутским.

– Но если на территории Северо-Запада обновленные супермаркеты - это «Виктория», то в Сибири городские супермаркеты открываются под брендом «Слата». В частности, три обновлённых магазина «Слата» уже работают в Красноярске, – сделал акцент Сергей.

– Мы гордимся, что удалось сохранить свой бренд, – прокомментировал Дмитрий Ишевский. – Уверен, что обновленный формат «Слаты» также придется по душе жителям города.

2. Торговый зал: ставка на локальный дизайн

В оформлении обновлённой «Слаты» ярко выражена иркутская индивидуальность. Локальность, по словам Сергея Дорохова, одна из отличительных черт нового формата, принятая компанией Х5 Group на уровне концепта.

– Например, в калининградских супермаркетах использована узнаваемая символика города. Местные символы также отличают дизайн иркутской и красноярской «Слаты».

– Любой бизнес – это внимание к деталям. Например, иркутские наличники, которые вы заметили в дизайне обновленных «Слат», это дань уважения к городу и его жителям: мы подчеркиваем нашу связь и благодарим людей за выбор нашего бренда, – подчеркнул Дмитрий Ишевский.

3. Кафе на входе: особая точка притяжения

Во всех магазинах обновлённого формата покупателей встречает зона кафе, расположенная в непосредственной близости от входа. Это удобное, свободное пространство, где можно выпить кофе, свежевыжатый сок, приобрести свежайшую продукцию для перекуса от собственной фабрики-кухни «Слата» и компании «Много лосося», которая входит в группу Х5 – её продукция представлена во многих торговых точках России и пользуется большим спросом.

– Расширенная зона кафе – это ответ на потребительский запрос последних лет, когда люди приходят в магазин не только за покупками, но и за возможностью перекусить здесь и сейчас или приобрести готовую еду в течение дня, – рассказал Сергей.

4. Зона готовой еды: качество и безопасность

В обновлённой «Слате» значительно усилена зона готовой еды – она состоит из нескольких стеллажей, на которых представлен большой ассортимент продукции компании «Много лосося». Это, в частности, пицца, суши, роллы, шаурма.

– Зона готовой еды является ещё одной точкой притяжения «Слаты» нового формата. Вся продукция готовится непосредственно в магазине и отвечает высочайшим стандартам и требованиям по качеству. Компания X5 очень серьёзно относится к пищевой безопасности, и мы на 100% уверены, что готовая еда, которая приобретается в наших магазинах, всегда свежая, качественная и вкусная, – заверил Сергей.

– Качество нашей продукции всегда будет соответствовать всем требованиям безопасности. Мы задействуем распределительные центры компании «Слата», что сделает доставку товара до прилавка максимально быстрой, – дополнил Дмитрий Ишевский.

5. Пекарня полного цикла: волшебство ароматной выпечки

Хлебобулочная продукция в обновлённом магазине представлена пекарней полного цикла от классической «Слаты», где весь процесс – от замешивания теста до готовой продукции – делается непосредственно на месте, а также расширенным ассортиментом допёка от торговой сети «Пятёрочка». А поклонники восточной кухни всегда найдут здесь свежий лаваш из тандыра.

– На примере «Слаты» в Красноярске, мы увидели, что от такой коллаборации продажи пекарни в целом на магазине вырастают от 20%, – подчеркнул Сергей Дорохов. – Кроме этого, у покупателя есть выбор готовой хлебобулочной продукции от других производителей.

6. Мясная и рыбная продукция: свежесть и натуральность

Одной из отличительных черт отдела мяса, птицы и рыбы Сергей Дорохов назвал современные витрины с весовой продукцией, которую в магазин поставляют российская компания «Сибагро», специализирующаяся на промышленном производстве свинины и мяса курицы, а также местные поставщики.

– Для покупателя всегда интереснее и ближе, когда на полках представлена локальная продукция, – отметил Сергей.

7. Зона овощей и фруктов: сочная палитра вкусов

В обновлённой «Слате» значительно больше стала зона овощей и фруктов. Она представлена 14-ю развалами, с выкладкой товара в стилистике восточного базара, привлекающей покупателей яркостью и обилием разнообразных продуктов.

– Это – зона гордости нашего обновлённого магазина, которую покупатели, я уверен, примут и оценят по достоинству, – сказал Сергей.

8. Ассортиментная матрица: акцент на предпочтения покупателей

Остальной ассортимент супермаркета, по словам Сергея, соответствует стандартам классического супермаркета и закрывает все основные потребности покупателей.

– Ассортиментная матрица составлена с акцентом на товары, которые специально подбирали, ориентируясь на данные анализа программ лояльности как классической «Слаты», так и сети «Пятёрочка», представленной в нашем регионе. Например, в обновлённом магазине отдельно выделена и соответствующим образом оформлена большая зона востребованных сейчас продуктов категории ЗОЖ. При этом ассортиментная матрица сейчас активно дорабатывается, и мы ждём от покупателей обратную связь по магазину.

9. Локальные компании: в зоне особого внимания

Сотрудничество с местными поставщиками – одно из направлений, которому компания Х5 уделяет особое внимание.

– Наши процессы выбора локальных партнёров, заключения договоров, поставок, максимально прозрачны и открыты, – особо подчеркнул Сергей Дорохов.

– Сейчас ассортимент супермаркета включает практически семь тысяч позиций, но это не конечное количество. Целевая ассортиментная матрица для «Слаты» нового формата – 7 300-7 400 наименований. И эти 300-400 дополнительных позиций мы как раз отдадим местным поставщикам, расширив, таким образом, их долю присутствия на наших полках, – уточнил Дмитрий Ишевский.

При этом, как отметили спикеры, высокие требования к безопасности и качеству продукции, которые предъявляет компания X5, в том числе относятся и к местным поставщикам. Это должен быть двусторонний процесс: с одной стороны, компания открыта и заинтересована в том, чтобы доля локальных производителей была как можно больше, потому что эта продукция востребована у жителей. С другой стороны, местный производитель тоже должен понимать, что для него это определённый вызов, требующий серьёзных изменений бизнес-процессов.

10. Площадь магазина: тренд на оптимизацию

Стандартная площадь для всех магазинов нового формата от Калининграда до Иркутска –в среднем составляет 850 квадратных метров. Это чуть более компактные магазины, чем классические «Слаты», к которым привыкли иркутяне, но такое обновление не отражается на комфортных условиях, созданных в магазине для покупателей.

– Мы сознательно сокращаем торговую площадь, так как это современный тренд в продуктовом ритейле. Не так давно в Москве открылся магазин будущего, где покупатель не ходит между стеллажами, а собирает свою корзину через диджитал-экран, часть корзины – в первую очередь категорий фреш и фров – выбирает самостоятельно в небольшом торговом зале или ожидает, пока ему соберут заказ, там же в небольшой зоне кафе. Я думаю, что в принципе, развитие розничного продуктового ритейла пойдёт именно в этом направлении: люди будут меньше тратить времени на покупки в магазинах, заменяя этот процесс разными новыми технологиями, а площади супермаркетов начнут постепенно уменьшаться, оптимизироваться. Покупатель меняется, и мы тоже меняемся, потому что должны соответствовать его требованиям, – прокомментировал Дмитрий Ишевский.

Сколько откроется обновлённых супермаркетов «Слата»?

В этом году в Иркутске планируется открыть девять магазинов «Слата» нового формата. В течение следующего года более 30 супермаркетов планируется обновить из существующих 80.

– В конце июля будет открыта третья обновлённая «Слата» в Иркутске. Итого в общем будет шесть магазинов в Красноярске и Иркутске. В течение трёх месяцев мы будем их тестировать, собирать обратную связь от покупателей, исправлять недочёты, вносить корректировки в ассортиментную матрицу.

Ольга Степанова, руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области:

– Сегодня на потребительском рынке очень высокая конкуренция, и для покупателей это хорошо, потому что торговые организации стремятся предложить новые форматы торговли и обслуживания, которые, прежде всего, нацелены на качественное удовлетворение потребностей человека. В этой связи особенно отмечу, что компания Х5 Group придерживается активной социальной позиции и плодотворно взаимодействует с правительством Иркутской области по разным направлениям. Особенно ценно то, что ценовая политика организации нацелена на сдерживание стоимости социально значимых продуктов и товаров первой необходимости.