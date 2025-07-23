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Labubu обогнал по капитализации «Газпром»

Китайская компания Pop Mart International, выпускающая популярных кукол Labubu, превзошла по рыночной стоимости российского газового гиганта «Газпром». Об этом пишет бизнес-изданеи РБК.

Капитализация производителя игрушек достигла 3,32 трлн рублей против 3,05 трлн у российской компании.

«Настоящий рост приходит на волне новых идей, IPO, притока свежих денег и интереса. И не важно, чем занимается компания: игрушки, IT-продукты или биотех. Хочешь, чтобы отечественные гиганты стоили не меньше Pop Mart? Во-первых – нужная прозрачность и защищенность инвестора, во-вторых – здоровая диверсификация рынков (не только трубы и нефть), ну и конечно – новые IPO, за которыми идут инновации, digital-бренды, сервисы, мода, в конце концов», – считает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

Сейчас китайский бренд уступает по стоимости только трем российским компаниям – Сбербанку, «Роснефти» и ЛУКОЙЛу. Ожидается, что прибыль Pop Mart в первом полугодии 2025 года вырастет более чем на 350%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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