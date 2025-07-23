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Производитель игрушек Labubu обогнал по капитализации «Газпром»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: российский актер Андрей Мерзликин побывал на Байкале и прогулялся по 130-му кварталу, Госдума рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию, рзрыв зарплат в России достиг 182 тыс. рублей. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Labubu обогнал по капитализации «Газпром»

Китайская компания Pop Mart International, выпускающая популярных кукол Labubu, превзошла по рыночной стоимости российского газового гиганта «Газпром». Капитализация производителя игрушек достигла 3,32 трлн рублей против 3,05 трлн у российской компании. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Хочешь, чтобы отечественные гиганты стоили не меньше Pop Mart? Во-первых – нужная прозрачность и защищенность инвестора, во-вторых – здоровая диверсификация рынков (не только трубы и нефть), ну и конечно – новые IPO, за которыми идут инновации, digital-бренды, сервисы, мода, в конце концов», – считает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

Андрей Мерзликин посетил Байкал

Российский актер Андрей Мерзликин – звезда «Бумера», «Жмурок» и «Облепихового лето» – побывал на Байкале и прогулялся по 130-му кварталу. Он рассказал об этом в соцсетях. Артист сфотографировался со скульптурой бабра в 130-м квартале и прокатился по Байкалу в волчьей шкуре.

В Иркутске укрепят берег Ангары на Цесовской набережной

В Иркутске началась подготовка к берегоукреплению участка Цесовской набережной от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь». Проект реализуется за счет средств областного и местного бюджетов, подрядчиком выступит компания «Энергострой».

В рамках работ установят стальной шпунт под водой, создадут двухъярусные пешеходные зоны и смонтируют системы очистки ливневых стоков.

Госдума рассмотрит законопроект о круглогодичном призыве в армию

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий перейти от сезонного к круглогодичному призыву на военную службу. Авторы инициативы предлагают сохранить существующие сроки отправки призывников в части, но разрешить прохождение медкомиссий и подготовительных процедур в любое время.

Согласно документу, отправка в войска по-прежнему будет проводиться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Разрыв зарплат в России достиг 182 тыс. рублей

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 97 тыс. рублей, что на 16% больше показателя прошлого года. При этом разница в доходах между регионами продолжает увеличиваться, достигнув рекордного значения.

«На Чукотке средняя зарплата составляет 223 тыс. рублей, тогда как в Ингушетии – всего 41 тыс.», – пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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