Стартовала третья экспедиция по подъему затонувших рыболовных сетей со дна Байкала

На западном побережье озера Байкал стартовала третья ежегодная природоохранная экспедиция по подъему затонувших рыболовных сетей. Проект реализует Ассоциация «Байкал без пластика» при поддержке компании Эн+ и под контролем Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

Экспедиция продлится до 27 июля и охватит участок западного побережья от мыса Толстый до поселка Култук. Работы ведутся командой профессиональный водолазов на глубинах от 5 до 40 метров с использованием специализированных подводных буксировщиков и подъемных буев грузоподъемностью до 500 килограммов. Кроме того, будет проведено картирование точек обнаружения сетей для подготовки рекомендаций для будущих исследований.

Затонувшие рыболовные сети представляют серьезную угрозу для уникальной экосистемы Байкала. Изготовленные из пластика сети со временем разрушаются и распадаются на микропластик, загрязняя воды озера. Под водой, вброшенных сетях запутываются и погибают представители животного и растительного мира, а сами сети становятся средой для размножения вредных бактерий.

За два года проведения экспедиций со дна Байкала было поднято 134 сети общей протяженностью 7,2 километра и около тонны сопутствующего мусора.

«Крайне важно поддерживать подобные инициативы и работу Ассоциации "Байкал без пластика". Ассоциация объединяет усилия более 25 компаний в решении критически важных экологических проблем Байкальской природной территории. Такие проекты демонстрируют, как системный подход и практические действия российского бизнеса могут давать конкретные результаты в сохранении природного наследия для будущих поколений», – отметила Ирина Бахтина, заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+.