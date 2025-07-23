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Мост через реку Ушаковку в районе улицы Ледяной построят в Иркутске

В Иркутске планируют построить автомобильно-пешеходный мост через реку Ушаковку в районе улицы Ледяной. Проектная документация уже проходит государственную экспертизу, которую должны завершить до конца июля.

«Реализация этого проекта значительно улучшит качество жизни жителей прилегающих территорий», – заявил и.о. председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин. Мост шириной 9 метров будет включать тротуары по обеим сторонам и асфальтобетонное покрытие.

Строительство начнется в 2026 году после получения федерального финансирования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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