Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Чистка, трансформация, новый клиент и новый продукт: Антон Кондратьев, «ВСС Дом», – о рынке загородной малоэтажки
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Все материалы сюжета

Почти 25% россиян разорвет дружбу с коллегой-начальником

Исследование SuperJob показало, как россияне относятся к дружеским отношениям с начальством. Каждый четвертый сотрудник (24%) называет свои отношения с руководителем дружескими, при этом 17% готовы полностью разорвать контакт, если коллега станет их начальником.

«80% тех, кто дружит с начальником, видят в этом пользу для работы», – отмечают аналитики. При этом среди соблюдающих субординацию только 31% считают дружеские отношения полезными для рабочего процесса.

Мужчины чаще женщин сохраняют дружбу с коллегой после его повышения (67% против 60%). Наибольший оптимизм проявляют высокооплачиваемые сотрудники с доходом от 100 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,944 миллиона пассажиров
S7 увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Сочи
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес