Почти 25% россиян разорвет дружбу с коллегой-начальником

Исследование SuperJob показало, как россияне относятся к дружеским отношениям с начальством. Каждый четвертый сотрудник (24%) называет свои отношения с руководителем дружескими, при этом 17% готовы полностью разорвать контакт, если коллега станет их начальником.

«80% тех, кто дружит с начальником, видят в этом пользу для работы», – отмечают аналитики. При этом среди соблюдающих субординацию только 31% считают дружеские отношения полезными для рабочего процесса.

Мужчины чаще женщин сохраняют дружбу с коллегой после его повышения (67% против 60%). Наибольший оптимизм проявляют высокооплачиваемые сотрудники с доходом от 100 тыс. рублей.